POL-ME: Mit Alkohol im Blut Unfall gebaut: Führerschein beschlagnahmt - Velbert - 1904190

Am späten Montagabend (29. April 2019) hat ein angetrunkener Autofahrer auf der Voßkuhlstraße in Langenberg einen Unfall gebaut. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

Der 30-Jährige Velberter war gegen 23:20 Uhr mit seinem VW Scirocco über die Voßkuhlstraße unterwegs, als ihm laut eigenen Angaben ein Fahrzeug entgegen kam. Als er dem Wagen Platz machen wollte, habe er den Abstand zu dem rechts neben ihm am Fahrbahnrand stehenden Audi Q5 falsch eingeschätzt. Der Velberter streifte den Audi im Vorbeifahren, wobei an beiden Fahrzeugen ein relativ hoher Sachschaden von insgesamt rund 9.000 Euro entstand. Zudem waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme gab der Unfallverursacher an, Alkohol zu sich genommen zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Daraufhin musste der Velberter mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Außerdem wurde der Führerschein des 30-Jährigen beschlagnahmt.

