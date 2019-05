Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg. 6 Jahre altes Mädchen mit Tretroller in Auto gefahren

Freiburg (ots)

Glück hatte am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr ein sechs Jahre altes Mädchen, welches in einer Hofeinfahrt mit ihrem Tretroller fuhr. Als sie es plötzlich nicht mehr schaffte, die Hinterradbremse mit ihrem Fuß zu bedienen, fuhr sie unvorhersehbar auf die Rheinstraße. In diesem Moment kam ein 40 Jahre alter Mann mit seinem Audi die Straße entlang gefahren und es kam zur leichten Zusammenstoß. Das Mädchen stürzte und verletzte sich dabei leicht am Knie.

