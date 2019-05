Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einkaufswagen vom Parkdeck eines Parkhauses geworfen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch gegen 12 Uhr wurde aus einem Parkhaus in Friedlingen gemeldet, dass mehrere Jugendliche einen Einkaufswagen vom Parkdeck in den Anlieferungsbereich eines Einkaufsmarktes geworfen hatten. Durch einen Zeugen wurden die Jugendlichen angesprochen, welche daraufhin die Flucht ergriffen. Ein 14 Jähriger konnte jedoch festgehalten werden, ein 15 Jähriger stürzte bei seiner Flucht mit dem Fahrrad und verletzte sich leicht am Knie. Dies veranlasste die drei weiteren Jugendlichen offenbar ihre Flucht abzubrechen. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kj

