Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Einbruch in Schreibwarenladen

Celle (ots)

Unbekannte Täter warfen in der Nacht zu Donnerstag, 31.07.2019 einen Gullideckel in die Scheibe eines Schreibwarenladens in der Dorfstraße. Sie gelangten in das Gebäude und entwendeten gezielt Tabakwaren in noch unbekannter Stückzahl. Eine Anwohnerin hatte gegen 02:30 Uhr einen lauten Knall gehört und die Polizei verständigt. Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits geflüchtet; eine Fahndung verlief negativ. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht beziffert. Eventuelle Zeugen, die im Nahbereich Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, dies der Polizei in Wathlingen mitzuteilen unter Telefon 05144/9866-0.

