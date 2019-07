Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Unbekannte brechen mehrere Kellerräume auf

Celle (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Montag (29.07.2019) verschafften sich unbekannte Täter teils gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerräumen von Mehrfamilienhäusern im Wachtelweg. Hier entwendeten sie mehrere, teils gesichert abgestellte Fahrräder sowie Schuhe und Bekleidung. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Celle unter Telefon 05141/277-215.

