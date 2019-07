Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Großmoor - Erneut Kirche aufgebrochen

Celle (ots)

Wie gestern Mittag bekannt wurde, gab es erneut einen Einbruch in eine Kirche im Landkreis Celle, dieses Mal in Großmoor. Die Tatzeit erstreckt sich auf Samstag, 27.07.2019, 18:00 Uhr bis Montag, 29.07.2019, 11:15 Uhr.

Unbekannte öffneten gewaltsam ein Seitenfenster und stiegen in die Kirche an der Hauptstraße ein. Die Tür zur Sakristei wurde ebenfalls aufgebrochen. Offenbar fanden die Täter keine lohnenswerte Beute, denn sie flüchteten, ohne etwas zu stehlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 1000 EUR. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Celle nach Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können (Telefon 05141/277-215).

In den letzten Tagen verzeichnete die Polizei Celle bereits Einbrüche in Kirchen (es wurde berichtet).

