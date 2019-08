Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle- Öffentlichkeitsfahndung! Polizei sucht gewerbsmäßige Ladendiebe

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

Mit Bildern aus einer Videoüberwachung sucht die Polizei Celle nach einem von drei unbekannten Tätern, die am 25.05.2019 um 11:45 Uhr einen Drogeriemarkt eines Einkaufszentrums "An der Hasenbahn" aufgesucht haben. Gemeinschaftlich entwendeten die drei Tatverdächtigen Pflegeprodukte in großem Stil. Das Diebesgut verstauten sie in mitgeführten Stoffbeuteln. Mit ihrer Beute im Wert von über 1600,- EUR verließen sie das Geschäft in unbekannte Richtung.

Dem äußeren Anschein nach dürften die Täter südosteuropäischer Abstammung sein. Die Polizei geht von einer gewerbsmäßigen Begehungsweise aus.

Die Videoüberwachung lieferte nur von einem der Täter geeignetes Bildmaterial.

Beschreibung der gesuchten Person:

- männliche Person - ca. 30-45 Jahre alt - normale Statur - dunkle kurze Haare - schwarzes Hemd mit Muster und heller Knopfleiste vorn - schwarze Hose - schwarze Schuhe mit weißer Sohle - Stoffbeutel

Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben? Hinweise bitte an die Polizei Celle, Rufnummer 05141/277-215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell