Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin verstirbt nach Verkehrsunfall, Zeugen gesucht! (vgl. PM vom 25.06.2019, 12.28 Uhr)

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag, 25.Juni kurz nach 11 Uhr wurde eine ältere Dame mit einem Rollator in der Schlossstraße/ Zeyherstraße bei einem Unfall mit einem Autofahrer schwer verletzt und verstarb am heutigen Tag in einem Krankenhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 68-jähriger Fahrer eines Renaults die Zeyherstraße bis hin zur Schlossstraße und bog in Höhe des Pigageplatzes nach links ab. Beim Abbiegen kollidierte der Renault mit der Fußgängerin, die die Fahrbahn querte.

Der Verkehrsunfallaufnahmedienst sucht nun nach weiteren Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter 0621 174 4045 zu melden.

