POL-PDLD: Landau, Arbotstraße, 16.7.19, 10.35 Uhr Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Landau (ots)

Ein 15-jähriger Radfahrer stieß am Dienstagvormittag in der Arbotstraße in Landau gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Radfahrer hatte beim Vorbeifahren am Pkw den Abstand falsch eingeschätzt, stieß gegen den Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich blutende Schürfwunden zu, die in einem Krankenhaus versorgt wurden.

