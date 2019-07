Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Ostpark, 15.7.19, 17.25 Uhr Körperverletzung

Landau (ots)

Am Montagnachmittag wurde die Polizei über eine verletzte Person im Ostpark in Landau informiert. Vor Ort wurde ein 44-jähriger stark alkoholisiert auf einer Parkbank liegend angetroffen. Dieser hatte eine ca. 10cm lange Schnittwunde am Gesäß. Diese musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Der Geschädigte bezichtigte einen Landsmann, ihm die Schnittwunde mit einer Flasche zugefügt zu haben. Zeugen zu dem Vorfall sind bislang keine bekannt. Nach dem Transport durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Versorgung der Schnittwunde wurde die Polizeistreife in das Krankenhaus gerufen, da der Patient renitent wurde. Er konnte gemeinsam mit dem Pflegepersonal beruhigt werden. Mögliche Zeugen werden des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell