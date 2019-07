Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Von der Fahrbahn abgekommen

Bad Bergzabern (ots)

Am Montag, 15.07.19, gegen 22:10 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrer eines Pkw BMW die L 545 von Steinfeld in Richtung Bad Bergzabern. Nach einer leichten Rechtskurve kam der Fahrzeugführer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Beim Gegenlenken geriet der 18-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 4500.- Euro. Der Pkw wurde von einer Abschleppfirma geborgen.

