Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfallflucht

Germersheim (ots)

Ein 19-jähriger hatte seinen Toyota Aygo in der Nacht vom 22.02.2019 auf den 23.02.2019 in der Straße "An der Stengelkaserne" in Germersheim ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Ein unbekannter anderer Verkehrsteilnehmer fuhr offensichtlich zu nahe am parkenden PKW vorbei und beschädigte dadurch den linken Außenspiegel des Toyotas. Anschließend entfernte sich dieser vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

