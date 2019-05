Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Autofahrer fährt 13jähriges Kind auf dem Fußgängerüberweg an

Konz (ots)

Am Freitag, dem 29.5.2019, in der Zeit zwischen 18:20 und 18:35 Uhr, befuhr ein 13-jähriger Junge mit seinem Fahrrad den Gehweg in der Wiltinger Straße, auf der Seite eines Schuhgeschäftes, um dann weiter an dem folgenden Fußgängerüberweg in der Schillerstraße die Fahrbahn fahrend zu überqueren.

Ein aus Richtung Wiltinger Straße fahrender Fahrzeugführer (schwarzer PKW mit TR - Kennzeichen erfasste den Jungen an seinem Lenker, so dass dieser stürzte.

Der unfallverursachende Fahrzeugführer setzte sein Fahrt unvermindert fort .

Bei dem Sturz zog sich der Junge eine erhebliche Verletzung am linken Bein zu.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Konz in Verbindung zu setzen.

