Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Kfz

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht von Dienstag, dem 28.09.2019 auf Mittwoch dem 29.09.2019, kam es in der Fußgängerzone, im Stadtteil Idar, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. An dem roten Kleinwagen wurde, mit einem spitzen Gegenstand, die kompletten Beifahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

