Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen gesucht nach gefährlichem Überholvorgang

Trier, Weberbach (ots)

Nach einem gefährlichen Überholmanöver am heutigen Morgen sucht die Polizeiinspektion Trier Zeugen. Gegen 07.00 Uhr soll ein grauer PKW der Marke BMW in der Weberbach mehrere Fahrzeuge überholt haben. Der BMW soll aus Richtung Mustorstraße kommend in Fahrtrichtung Südallee unterwegs gewesen sein und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren worden sein. Beim Überholvorgang wären zudem andere Verkehrsteilnehmer gefährdet und beeinträchtigt worden.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-9779-3200

pitrier.Wache@polizei.rlp.de

