Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Konz (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ( vermutlich weißes Fahrzeug) beschädigte am Mittwoch, 29.5.2019, in der Zeit zwischen 13:20 und 13:40 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz des REWE Marktes in Konz einen links neben ihm abgestellten schwarzen BMW der X 1 Serie.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Konz in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell