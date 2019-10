Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: BMW beim Unfallbeschädigt- Verursacher flüchtet

Bünde (ots)

(sls) Im Bereich des Wochenmarktes in Bünde wurde an der Marktstraße ein geparkter schwarzer BMW X 6 erheblich beschädigt. Der Benutzer hatte diesen am Samstag (26.10) gegen 11.00 Uhr seitlich neben einem Behindertenparkplatz abgestellt. Gegen 11.45 Uhr stellte er bei seiner Rückkehr frische Unfallspuren an der hinteren Stoßstange fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Daten für eine Schadensregulierung zu hinterlassen. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Unfallverursacher und bittet Zeugen die Hinweise zum Unfall geben können, sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell