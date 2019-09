Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 19-Jährige wurde Opfer einer Vergewaltigung

Mönchengladbachbach (ots)

Eine 19-jährige Mönchengladbacherin ist am Samstag, 28.9.2019, gegen 4:15 Uhr, in Mönchengladbach am Sittardplatz Opfer eines Sexualdeliktes geworden. Dort war sie von einem bisher unbekannten dunkelhäutigen Mann in Englisch auf Bargeld angesprochen worden. Danach habe der Mann sie massiv bedroht und sie vergewaltigt. Nach der Tat sei der Mann Richtung Steinmetzstraße geflüchtet und habe sich dort nach rechts entfernt (Richtung Eicken). Die Geschädigte erstattete gegen 5:00 Uhr auf einer Polizeidienststelle Strafanzeige.

Sie beschrieb den Täter wie folgt: schwarzer Hautfarbe, ca. 1,70 m, dunkle Haare, dunkle Augen, sprach Englisch. Bekleidung: dunkle Hose, dunkle Jacke, helles Oberteil.

Die Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Polizei Mönchengladbach 02161- 29-0. (wr)

