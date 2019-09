Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall an der Autobahnauffahrt zur A 33

33104 Paderborn (ots)

gh) Bei einem Verkehrsunfall auf der Bielefelder Straße in Paderborn-Sennelager ist am Donnerstagmorgen ein Autofahrer aus Paderborn schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich um 06.00 Uhr an der Auffahrt zur A 33 in Richtung Bielefeld. Der Fahrer eines LKW, mit einem Asphaltkocher als Anhänger, beabsichtigte von dem gegenüber der Autobahnauffahrt liegenden Grundstück eines Bauhofes auf die Zufahrt zur A 33 zu fahren. Dazu überquerte er die Bielefelder Straße genau auf Höhe der Zufahrt zur Autobahn. Dabei übersah er den von rechts aus Richtung Sennelager kommenden VW Golf eines 51-jährigen Paderborners. Der Golffahrer konnte den frontalen Aufprall auf die rechte Seite des Anhängers nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Golf um 90° nach rechts und kam quer zu seiner Fahrtrichtung zum Stehen. Dabei wurde der Autofahrer schwerverletzt und musste durch die Feuerwehr mittels Rettungsschere aus seinem Wagen geborgen werden. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Ein Abschleppunternehmen entfernte den total beschädigten Golf von der Unfallstelle. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten ab und reinigte die Fahrbahn. Der beschädigte Anhänger wurde auf dem Betriebsgelände des Bauhofs abgestellt.

Für den Zeitraum der Bergung des Verletzten durch die Feuerwehr und die Unfallaufnahme durch die Polizei wurde der Fahrzeugverkehr bis gegen 07.00 Uhr wechselseitig einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

