Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Räuber reißt sein Opfer zu Boden

Mönchengladbach (ots)

In der Mönchengladbacher Innenstadt hat ein Räuber einen 24jährigen Krefelder von hinten angefallen und zu Boden gerissen.

Der 24-Jährige war in der Nacht zu Samstag gegen 0.45 Uhr zu Fuß auf der Straße "Am Minto" unterwegs, als der Täter ihn überfiel. Er riss das Portemonnaie aus der hinteren Hosentasche des am Boden liegenden Opfers und flüchtete dann zu Fuß in Richtung Hans-Jonas-Park.

Der Krefelder trug keine Verletzungen davon. Er konnte vor Ort lediglich angeben, dass der Täter männlich war. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief negativ.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell