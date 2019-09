Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei Verkehrsunfälle mit Verletzten innerhalb kurzer Zeit

Mönchengladbach (ots)

Innerhalb von 7 Minuten ereigneten sich am Samstag zwischen 15:19 Uhr und 15:26 Uhr im Stadtgebiet Mönchengladbach unabhängig voneinander drei Verkehrsunfälle mit Personenschäden. Auf der Hardter Straße in Rheindahlen übersah ein 40-jähriger Fahrzeugführer den entgegenkommenden PKW einer 24-jährigen Frau. Diese wurde mittels Rettungswagen schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. An der Einmündung Brunnenstraße/An der Landwehr bog eine jährige 26-Fahrzeugführerin nach links auf die Straße An der Landwehr ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW, welcher von einem 34-jährigen Mann geführt wurde. Die Unfallverursacherin und ihre 17-jährige Beifahrerin wurden zur stationären Behandlung umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Der andere Unfallbeteiligte und seine 40-jährige Beifahrerin erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Auf der Lürriperstraße geriet eine 32- jährige Rollerfahrerin auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und stürzte zu Boden. Sie wurde hierdurch schwer verletzt und mittels Rettungswagen der Feuerwehr zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

