Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Weitere versuchte Wohnungseinbrüche im Bereich Schmölderpark angezeigt

Mönchengladbach (ots)

Gestern (26.9.) sind weitere versuchte Wohnungseinbrüche im Bereich Schmölderpark angezeigt worden. Ein Tatort liegt auf der Eibenstraße, hier kann die Tatzeit nicht genau eingegrenzt werden. Ein bislang unbekannter Einbrecher hatte hier versucht, eine Haustüre eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. In eine Wohnung gelang er nicht. Außerdem wurde ein versuchter Wohnungseinbruch auf der Espenstraße angezeigt. Hier waren auch Hebelmarken an der Hauseinangstüre eines Mehrfamilienhauses entdeckt worden. Die Tatzeit liegt bereits etwas zurück (15./16.9.2019). Die Polizei hatte in einer zurückliegenden Pressemeldung darum gebeten, dass sich weitere Geschädigte bei der Polizei melden mögen. (wr)

