Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mordkommission ermittelt - Mann schwer verletzt in Willich aufgefunden - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Mönchengladbach und Viersen

Willich (ots)

Am Sonntag, 22.9.2019, gegen 1:45 Uhr, ist in Willich am Markt/Ecke Petersstraße ein auf dem Boden liegender, 55-jähriger Mann aufgefunden worden. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann in ein Mönchengladbacher Krankenhaus. Hier wurden schwerwiegende, lebensbedrohliche Kopfverletzungen festgestellt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der 55-Jährige auf der Petersstraße, unweit des Marktes mit anderen Personen in Streit geraten sein soll. Anschließend soll er mit einer anderen Person eine körperliche Auseinandersetzung gehabt haben. Die Mordkommission sucht nun Zeugen, die zur fraglichen Zeit Beobachtungen auf der Petersstraße oder im Bereich des Marktes in Willich gemacht haben.

Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Täter machen? Bitte wenden Sie sich an die Polizei Mönchengladbach: Tel: 02161-290 (wr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell