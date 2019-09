Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gibt es noch weitere Geschädigte? Vier versuchte Einbrüche im Bereich Schmölderpark

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit von Freitag, 20.9.2019 bis Dienstag, 24.9.2019, 16:30 Uhr, hat es in Mönchengladbach-Rheydt im Bereich Schmölderpark mindestens vier versuchte Wohnungseinbrüche gegeben. An allen Tatorten wurden Hebelmarken an den Hauseingangstüren von Mehrfamilienhäusern festgestellt. In die Wohnungen sind der oder die Täter nicht gelangt. Die Tatorte verteilen sich auf die Eibenstraße, die Urftstraße (2) und den Bäumchesweg. Möglicherweise gibt es noch weitere Taten, die der Polizei bislang nicht angezeigt worden sind. Sofern dies zutrifft, bittet die Polizei weitere Geschädigte um Anzeigenerstattung. Sachdienliche Hinweise, zum Beispiel die Beobachtung von verdächtigen Personen, nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 02161- 29-0 entgegen. (wr)

