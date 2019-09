Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bei Einbruch in Supermarkt festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Polizisten ergriffen vergangene Nacht einen 19jährigen Mann auf frischer Tat bei einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt an der Konstantinstraße und nahmen ihn vorläufig fest. Er hatte bereits diverse Waren in Tüten verstaut und weitere zum Abtransport bereit gelegt.

Es war um kurz vor vier Uhr, als die Polizei aufgrund des Einbruchs alarmiert wurde. Bei Eintreffen am Tatort stellten die Polizisten eine eingeschlagene Scheibe fest. In dem Markt sahen sie eine männliche Person, die Waren aus den Regalen verstaute und dass Zigaretten bereits zum Abtransport bereit gelegt waren. Die Polizisten gingen in den Verkaufsraum und durchsuchten diesen. Im hinteren Lager, versteckt hinter Warenkisten, stellten sie dann den 19-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest.

Der Warenwert belief sich in etwa auf eine niedrige vierstellige Summe.

Der 19-Jährige ist polizeilich bereits in der Vergangenheit in Erscheinung getreten. Da er zum Tatzeitpunkt vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss an die weiteren Maßnahmen und Ermittlungen wurde er heute Morgen auf Weisung der Staatsanwaltschaft aufgrund mangelnder Haftgründe wieder entlassen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell