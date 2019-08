POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Ravensburg

Verkehrsunfall - Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17.15 Uhr an der Kreuzung K 7979 / K 7978 zwischen Adelsreute und Ettenkirch. Ein 48-jähriger Pkw-Lenker fuhr von Adelsreute in Richtung Ettenkirch und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt einer auf der K 7979 von Taldorf kommenden 20-jährigen Autofahrerin. Es kam zur Kollision, in deren Folge der Pkw der 20-Jährigen auf den rechten Grünstreifen geschoben und in einen Maschendrahtzaun geschleudert wurde. Die Frau zog sich Verletzungen am Arm zu. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 23.000 Euro. Beide Autos wurden von einem Abschleppdienst abtransportiert.

Ravensburg

Verkehrsunfall

Sachschaden von etwa 7.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 10.00 Uhr in der Bachstraße. Der 67-jährige Lenker eines Opel konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als der vor ihm fahrende Pkw-Lenker verkehrsbedingt bremsen musste. Es kam zur Kollision, bei der niemand verletzt wurde.

Ravensburg - Torkenweiler

Alkoholisiert und kein Führerschein

Eine Streifenwagenbesatzung wurde am Donnerstag gegen 1.00 Uhr in der Tettnanger Straße auf einen 17-jährigen Rollerfahrer aufmerksam, da er und sein Sozius keinen Helm trugen. Die Polizeibeamten wollten ihn deshalb einer Verkehrskontrolle unterziehen. Beim Versuch des Rollerfahrers, an dem Streifenwagen links vorbeizufahren und zu flüchten, stürzte er auf die Straße. Der Roller prallte gegen das bereits stehende Streifenfahrzeug, wodurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Der Jugendliche sowie sein Mitfahrer blieben unverletzt. Bei dem Fahrer konnte mittels Atemalkoholtest eine Alkoholisierung von über 1,3 Promille festgestellt werden, weshalb er zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus gebracht wurde. Zudem ist der 17-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Weingarten

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker stieß am Mittwoch zwischen 19.30 Uhr und 20.45 Uhr auf einem Parkplatz auf dem Festplatz gegen einen geparkten weißen Mercedes A-Klasse. Der Unbekannte fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Auto und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Fremdschadens zu kümmern. Am Mercedes entstand Sachschaden von über 4.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallfahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, in Verbindung zu setzten.

Weingarten

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr am Mittwoch gegen 20.00 Uhr in der Ravensburger Straße wird nun gegen einen 37-jährigen Fußgänger ermittelt. Der Mann sprang aus bislang unbekannten Gründen plötzlich vom Fußgängerweg auf die Fahrbahn in Richtung Ravensburg. Der 34-jährige Lenker eines in dem Moment herannahenden Autos reagierte sofort und konnte mittels Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Der Fußgänger flüchtete zunächst vor der Streifenwagenbesatzung, konnte dann aber festgenommen werden. Der 37-Jährige befand sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde deshalb in eine Fachklinik gebracht.

Wangen im Allgäu

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ereignete sich am Freitag gegen 15.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Ladengeschäfts in der Straße "Am Waltersbühl". Eine 36-jährige Frau gab an, eine 42-Jährige zuvor beim Ladendiebstahl beobachtet zu haben. Als sie die 42-Jährige, die bereits im Auto gesessen haben soll, darauf angesprochen habe, sei diese mit noch geöffneter Tür losgefahren, ohne auf die 36-Jährige zu achten. Die Zeugin des vermeintlichen Ladendiebstahls wurde von der Autotür getroffen.

Isny im Allgäu

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der B 12 ereignete. Der 29-jährige Lenker eines BMW fuhr in Richtung Isny, als er in einer Rechtskurve aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrspur geriet und mit einem entgegenkommenden Skoda zusammenstieß. Durch die Kollision zogen sich die beiden Fahrzeuglenker sowie die Beifahrerin des 29-Jährigen leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Von dem ausländischen Unfallverursacher wurde eine Sicherheitsleistung von über 100 Euro erhoben.

