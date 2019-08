Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ladendiebstahl

Am Mittwochnachmittag wurde ein 34-jähriger Mann von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er in einem Heimwerkermarkt in der Ailinger Straße eine Handyhülle einsteckte und an der Kasse lediglich eine andere Ware bezahlte. Er wurde daraufhin angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Im Rahmen der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen fanden die Beamten neben der Handyhülle im Rucksack des 34-Jährigen ein verbotenes Klappmesser auf. Er gelangt daher wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen zur Anzeige und muss möglicherweise mit einem verschärften Strafmaß rechnen.

Friedrichshafen

Falsche Polizeibeamte

Zwei Anrufe von falschen Polizeibeamten wurden dem Polizeirevier Friedrichshafen am Mittwoch angezeigt. Um die Mittagszeit wurden zwei Frauen jeweils von einem Unbekannten angerufen, der sich in einem Fall als "Herr Grau vom Polizeirevier Tettnang in der Ehlersstraße 15" vorstellte. Im Anschluss erzählte der Anrufer die zwischenzeitlich bekannte Geschichte von Einbrüchen in der Nachbarschaft und fragte die Angerufenen schließlich über Geld und Wertsachen aus. Die Betrugsabsicht wurde durchschaut und die Gespräche wurden von den Frauen jeweils beendet, ohne dass es zu einem Vermögensschaden kam. Die Polizei warnt erneut vor dieser weit verbreiteten Betrugsmasche am Telefon. Informationen dazu und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.200 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag gegen 09.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Ailinger Straße. Ein 88-jähriger Pkw-Lenker wollte rückwärts ausparken und prallte hierbei gegen den in diesem Moment hinter ihm entlangfahrenden Wagen eines 31-jährigen Mannes. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Verletzungen am Kopf und an den Armen erlitt ein 39-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr in der Ravensburger Straße. Eine 30-jährige Pkw-Lenkerin wollte bei Grün von der Straße "Am Seewald" in die Ravensburger Straße einbiegen, als ihr plötzlich der 39-Jährige mit seinem Fahrrad vor das Auto fuhr, nachdem er mutmaßlich das zu diesem Zeitpunkt für ihn geltende Rotlicht an der Ampel missachtet hatte. Der Radler stürzte durch die Kollision und verletzte sich hierbei am Kopf. Dennoch stand er nach einem kurzen Gespräch mit der Autofahrerin unvermittelt auf und fuhr davon. Möglicherweise befand sich der 39-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation. Der Mann fiel etwas später erneut an einer Tankstelle in der Teuringer Straße auf, als er Passanten bat, seine Verletzungen zu begutachten. Er wurde daraufhin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Vorfall dauern an.

Friedrichshafen

Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen im Kreisverkehr am Bodenseecenter in der Meistershofener Straße ereignet hat. Den Angaben einer 64-jährigen Radfahrerin zufolge habe sie sich in dem Kreisverkehr befunden und sei von einem anderen Fahrradfahrer touchiert worden, als dieser aus dem Kreisel ausfahren wollte. Hierdurch sei die 64-Jährige zu Fall gekommen und habe sich verletzt. Nach dem Zusammenstoß sei sie von dem unbekannten Radfahrer und einem weiteren Helfer noch nach Hause gebracht worden, habe sich allerdings keine Personalien des Radfahrers aufgeschrieben. Nachdem die Schmerzen im weiteren Verlauf zunahmen und eine Vorsprache der 64-Jährigen bei einem Arzt erforderlich machten, meldete sie den Unfall gegen 10.15 Uhr beim Polizeirevier Friedrichshafen. Die Polizei ermittelt nun zu dem Geschehen und bittet Zeugen oder Personen, die sonst sachdienliche Angaben zum Unfallablauf machen können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Rotlicht missachtet

Offenbar unaufmerksam im Straßenverkehr war ein 58-jähriger Pkw-Lenker am Dienstagabend in der Bodenseestraße unterwegs. Der Mann missachtete die für ihn zur Tatzeit Rot zeigende Ampel am Fußgängerüberweg in Höhe der Bunkhofener Straße und fuhr ohne anzuhalten weiter. Glücklicherweise hatten die Fußgänger zuvor bereits die Straße überquert, sodass es hier zu keiner Gefährdung kam. Die Besatzung eines hinter dem Pkw des 58-Jährigen herfahrenden Streifenwagens beobachtete den Vorfall und hielt den Autofahrer im Anschluss an. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Pkw-Lenker ein, er wird nun mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen müssen.

Überlingen

Zeugen zu einem angeblichen Kfz-Rennen gesucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem angeblichen Kraftfahrzeugrennen, welches am Mittwochabend im Stadtgebiet von Überlingen stattgefunden haben soll. Ein Anrufer teilte der Polizei gegen 23.45 Uhr mit, dass zwei Fahrzeuge, ein Ford und ein Mercedes-Benz, in der Hochbildstraße nebeneinander herfuhren und es nach einem Rennen ausgesehen hätte. Zur Klärung des Sachverhalts sucht das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, nach Personen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können.

Überlingen

Ladendiebstahl

Als ein 20-Jähriger am Mittwoch gegen 16 Uhr einen Drogeriemarkt in der Abigstraße verließ, löste die Alarmanlage am Ausgang aus. Danach entfernte sich der Mann mit weiteren Jugendlichen von der Tatörtlichkeit. Die Personengruppe konnte durch eine Polizeistreife im Rahmen einer Fahndung in unmittelbarer Nähe angetroffen und kontrolliert werden. Im Rucksack des Tatverdächtigen konnten zwei originalverpackte, aus dem Drogeriemarkt stammende Parfums aufgefunden werden. Der 20-Jährige wird sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten müssen. Zudem wurde ihm für alle Filialen der Drogeriemarktkette ein Hausverbot ausgesprochen.

Überlingen

Betrugsversuch - falscher Polizeibeamter

Am Mittwoch kam es in Überlingen zu mehreren Anrufen von falschen Polizeibeamten, welche auf die übliche Weise versuchten, die zumeist lebensälteren Anschlussinhaber zu verunsichern und hierdurch zur Aushändigung von Geld und Wertgegenständen zu bewegen. Als Geschichte wurde stets vorgetragen, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und die Wohnungen der Angerufenen nun auch gefährdet wären. In allen bislang der Polizei bekannt gewordenen Fällen wurden die betrügerischen Absichten durchschaut und die Gespräche seitens der Angerufenen beendet. Informationen zu dem Betrugsphänomen "Falscher Polizeibeamter" sowie zu weiteren Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auf den Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Markdorf

Diebstahl aus Kfz

Zeugen sucht die Polizei zu einen Diebstahl, der am Mittwoch gegen 13.00 Uhr in der Hauptstraße begangen wurde. Ein unbekannter Täter entwendete aus dem unverschlossenen Fahrzeug eines Zulieferers eine schwarze Ledergeldbörse sowie ein schwarzes Samsung Galaxy S9 Smartphone. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 160-170 cm groß, 16-26 Jahre alt, schlank, er trug zur Tatzeit ein blau-weiß gestreiftes T-Shirt, eine blaue Jeanshose und hatte eine braune Papiereinkaufstüte bei sich. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Markdorf unter der Telefonnummer 07544/96200.

Ittendorf

Holzstapel angezündet

Unbekannte Täter entzündeten am Mittwoch gegen 23 Uhr einen Holzstapel auf einem Feldweg auf Höhe des Sportgeländes im Bereich der Meersburger Straße. Hierbei wurden mehrere Holzpfosten beschädigt und ein Sachschaden von rund hundert Euro verursacht. Die Freiwilligen Feuerwehren Ittendorf und Markdorf wurden alarmiert und löschten den Brand. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kratzer/Weißflog, Tel. 07531/995-1016, -1012.



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell