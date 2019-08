Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots)

Allensbach

Auto angefahren

Wie erst jetzt angezeigt wurde, hat ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Zeit von Freitagnachmittag, 13.00 Uhr, bis Montagabend, 19.00 Uhr, einen gegenüber des Gebäudes Höhrenbergstraße 40 abgestellten Toyota angefahren und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 700 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97150, entgegen.

Konstanz

Polizei stellt Elektroroller sicher

Wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz hat sich eine 28-Jährige unter anderem zu verantworten, die am Montagabend gegen 17.00 Uhr von Beamten des Polizeireviers im Schobuliweg mit ihrem Elektroroller kontrolliert wurde. Obwohl das Fahrzeug deutlich schneller als Schrittgeschwindigkeit fuhr, wies es kein Versicherungskennzeichen und überdies keine lichttechnischen Einrichtungen auf.

Konstanz

Autofahrerin übersieht Radfahrerin

Leichte Verletzungen erlitt eine 25-jährige Peddelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag gegen 09.25 Uhr in der Mainaustraße ereignete. Die 29-jährige Lenkerin eines Pkw hatte nach rechts in einen Parkplatz einbiegen wollen und hierbei die unmittelbar hinter ihr fahrende Pedelec-Lenkerin übersehen. Bei der Kollision mit dem Auto stürzte die Frau auf die Fahrbahn und erlitt eine Kopfplatzwunde sowie diverse Schürfwunden. Der getragene Fahrradhelm dürfte die 25-Jährige vor schwereren Verletzungen bewahrt haben.

Konstanz

Schaufensterscheibe beschädigt

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr ein Loch in der äußeren Scheibe eines Schaufensters verursachte. Bislang ist nicht geklärt, ob jemand einen Stein oder einen ähnlich kleinen Gegenstand gegen das Schaufenster warf oder auf andere Weise die Scheibe beschädigte. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges am Zähringerplatz beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Konstanz

E-Bike entwendet

In der Nacht zum Montag hat ein unbekannter Täter ein vor dem Gebäude Bruder-Klaus-Straße 10 in Petershausen abgestelltes weißes E-Bike der Marke Flyer, Model X- Serie XT Disc, im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen E-Bikes mit der Rahmennummer TFY70XZ11B4909317, das mit schwarzen Schutzblechen ausgestattet ist, geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Reichenau

Betrunkener Motorrollerfahrer

Nahezu drei Promille ergab der Alkoholtest eines 45-jährigen Motorrollerfahrers, der am Dienstagabend kurz vor 21.00 Uhr von Beamten des Polizeireviers in der Pirminstraße angehalten und kontrolliert wurde. Der Mann war zuvor einem Zeugen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen, die letztlich auch zu seinem Sturz auf dem rechten Fahrbahnbankett führte. Der 45-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo die Polizei die Entnahme einer Blutprobe veranlasste. Wie die Polizisten ferner feststellten, bestand für den Motorroller kein gültiger Versicherungsschutz.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Markus Sauter

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell