Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Erste Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Gottmadingen - Bietingen

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr eine auf dem Parkplatz des Zollhauses geparkte Sattelzugmaschine. Der Unbekannte streifte die linke Seite der Fahrerkabine und entfernte sich danach vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/1437-0, in Verbindung zu setzen.

Gottmadingen

Drogen am Steuer

Vorübergehend beendet war die Fahrt für einen 22-jährigen Pkw-Lenker, der am Dienstag gegen 22.00 Uhr nach dem Grenzübertritt in der Zollstraße von Polizeibeamten aufgrund des Verdachts des Drogenkonsums kontrolliert wurde. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht, weshalb dem Mann für 24 Stunden die Weiterfahrt untersagt wurde. Er gab zu, vor einigen Tagen Cannabis konsumiert zu haben.

Engen

Sachbeschädigung an Estrichpumpe

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigten unbekannte Täter eine für Bauarbeiten in der Seestraße abgestellte Estrichpumpe. Die Unbekannten entfernten eine Abdeckung und trennten mehrere Kabel durch. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Engen, Tel. 07733/9409-0, in Verbindung zu setzen.

Engen

Unfallflucht

Rund 4.000 Euro Sachschaden an einem Pkw entstand bei einem Unfall am Dienstag gegen 21.15 Uhr auf der Welschinger Straße. Laut Aussagen eines 23-jährigen Citroen-Fahrers war ihm auf seiner Fahrspur ein unbekannter Fahrzeuglenker entgegen gekommen. Daraufhin habe er ausweichen müssen und dabei die Leitplanke touchiert. Der Unbekannte setzte die Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Singen, Tel. 07731 888-0, erbeten.

Singen

Arbeitsunfall

Schwere Verletzungen zog sich ein 78-jähriger Mann am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr in der Feldbergstraße zu. Der Mann war mit der Pflege eines Blumenbeetes beschäftigt, als er das Gleichgewicht verlor und rückwärts über eine Mauer etwa zwei Meter in die Tiefe stürzte. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rielasingen

Brand

Vermutlich wegen eines technischen Defekts geriet am Dienstag gegen 11.45 Uhr ein in der Poststraße geparktes Auto in Brand. Noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Rielasingen gelang es einem Nachbarn, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. An dem Auto dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Durch das Feuer wurde niemand verletzt.

Singen

Trunkenheitsfahrt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte des Polizeireviers Singen gegen 9.30 Uhr in der Rielasinger Straße bei einem 72-jährigen Fahrzeuglenker Alkohol fest. Ein bei dem 72-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,9 Promille. Die Streifenwagenbesatzung war auf den Pkw-Lenker aufmerksam geworden, da das Auto nicht zugelassen war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und zur Sicherheit der Fahrzeugschlüssel vorübergehend abgenommen.

Singen

Frau in Gewahrsam

Eine 21-jährige Frau wurde am Dienstag gegen 23.00 Uhr nach einem Polizeieinsatz bei einem Supermarkt in der Holzeckstraße in Gewahrsam genommen. Die 21-Jährige hatte dort zuvor mehrere Schnapsfläschchen gestohlen und war dabei ertappt worden. Gegenüber den Beamten verhielt sich die stark betrunkene Frau sehr aggressiv, weshalb sie nach einer ärztlichen Untersuchung die Nacht im Polizeiarrest verbringen musste.

Hohenfels

Unfall

Sachschaden von rund 18.000 Euro an zwei Pkw entstand bei einem Unfall am Dienstag gegen 12.15 Uhr auf der Hohenfelser Straße. Ein 21-jähriger Ford-Fahrer fuhr einige Zeit dicht hinter einem 43-jährigen Opel-Lenker her und wollte diesen schließlich überholen. Zur gleichen Zeit entschied sich der Opel-Fahrer, nach links auf eine geteerte Fläche abzubiegen, um dem Ford-Fahrer die ungestörte Weiterfahrt zu ermöglichen. Die Fahrzeuge kollidierten, dabei wurde der Ford nach links gegen einen Baum geschleudert. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

