POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Polizei stoppt Long-Board-Fahrer

Einer Polizeistreife fiel am Dienstag gegen 11.30 Uhr ein junger Mann auf, der mit seinem Elektro-Long-Board in der Seestraße mit etwa 25 km/h bis 30 km/h unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass laut Hersteller das Board eine Höchstgeschwindigkeit bis 32 km/h hat. Eine allgemeine Betriebserlaubnis, Zulassung und Versicherungsschutz konnte der 23-Jährige jedoch nicht vorweisen, weshalb er angezeigt wird.

Baienfurt

Herabgefallene Ladung

Ein Sachschaden von rund 12.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 14.45 Uhr auf der L 317 ereignet hat. Ein 47-jähriger Transporter-Fahrer befuhr mit einem Anhänger die Landesstraße von Neu-Haslehaus in Richtung Unterankenreute. In Bereich eines kurvenreichen Abschnitts der Landesstraße geriet der Anhänger ins Schlingern und der mit einem Spanngurt gesicherte Betonsilo fiel hierdurch auf die Straße. Nachdem der Hänger nach rechts von der Straße abkam, geriet der Transporter ins Schleudern und kollidierte mit dem Nissan einer entgegenkommenden 64-Jährigen. Vorsorglich wurde die Autofahrerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mitsamt Hänger mussten abgeschleppt werden.

Weingarten

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag im Zeitraum zwischen 09 Uhr bis 18 Uhr einen VW Polo, der auf dem Parkplatz (P2) auf dem Kirchplatz abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, in Verbindung zu setzen.

L 317 / Weingarten

Verkehrsunfall

Ein 23-jähriger Fußgänger übersah am Dienstag gegen 17.30 Uhr beim Überqueren der Konrad-Huber-Straße einen von links kommenden 48-jährigen Rennradfahrer. Beim Zusammenprall wurde der Fußgänger leicht, der Rennradfahrer schwer verletzt.

B 30 / Bad Waldsee

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 8.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 15.45 Uhr auf der B 30 zwischen dem Ausbauende und Enzisreute ereignet hat. Ein 27-jähriger Suzuki-Lenker befuhr die Bundesstraße in Richtung Bad Waldsee. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte er nicht, dass der 27-jährige Lkw-Lenker vor ihm abgebremst hatte und fuhr auf. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

Isny

Diebstahl von Mofa

Ein unbekannter Täter entwendete am Montag zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr ein vor dem Haus im Rotenbacher Weg abgestelltes und gesichertes 30 Jahre altes silberfarbenes Mofa der Marke "KTM", Typ "Foxi", an dem ein grünes Versicherungskennzeichen " 319KVG" angebracht ist. Am Schloss war ein blau-weißer Vollvisierhelm angeschlossen. Personen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Isny, Tel. 07562/97655-0, zu wenden.

Doberatsweiler

Verkehrsunfall

Ein leicht verletzter Verkehrsteilnehmer und rund 2.500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 18.45 Uhr an der Kreuzung Lindauer Straße / Säntisstraße ereignet hat. Ein 90-jähriger Autofahrer übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden 16-jährigen Leichtkraftrad-Lenker. Bei der Kollision stürzte der 16-Jährige zu Boden. Mit dem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Freiwillige Feuerwehr Achberg alarmiert, die mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften vor Ort kamen und die Fahrbahn abstreuten.

A 96 / Leutkirch

Fahren ohne Fahrerlaubnis Ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein, war ein 65-jähriger Lkw-Lenker am Dienstag gegen 18.00 Uhr auf der A 96 von Lindau kommend in Richtung München unterwegs. Der Lkw wurde am Eurorasthof abgestellt und beim ausländischen Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung von 400 Euro erhoben.

