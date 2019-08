Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer witterungsbeständigen Folie

Gusenburg (ots)

In den Tagen vor dem 19.08.2019 wird von einem unbekannten Täter die witterungsbeständige Folie des Begrüßungsschildes am Ortseingang von Grimburg kommend entwendet. Die Höhe des für die Ortsgemeinde Gusenburg entstandenen Schadens beläuft sich auf ca. 20,- Euro. Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizei Hermeskeil unter der Tel.Nr. 06503/9151-0 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503 / 9151-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell