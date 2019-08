Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Königslutter: Polizei sucht Unfallzeugen

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Sundernstraße 10./11.08.19

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag wurde in Königslutter ein VW Bus durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der 54 Jahre alten Besitzer aus Königslutter hatte seinen blau lackierten Bully am Samstagabend am Straßenrand in der Sundernstraße abgestellt und am frühen Sonntagmorgen die beschädigte Fahrerseite bemerkt. Wir gehen von einem Schaden von rund 3.000 Euro aus, so ein Beamter. Zeugen der Karambolage wenden sich bitte an die Polizei Königslutter unter der Rufnummer 05353-941050.

