Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht

Trier (ots)

Am Dienstag, dem 20.08.2019, im Zeitraum zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz des Klinikum Mutterhaus Nord ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein dort geparkter Skoda Kodiaq wurde beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug erheblich beschädigt. Zur Unfallzeit herrschte an der Unfallstelle reger Personen- und Fahrzeugverkehr. Zeugen, welche Angaben zu dem flüchtigen Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

