Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kuriose Verkehrsunfallflucht auf der L162

Stipshausen (ots)

In der Nacht von Freitag, 16.08.2019- 20.00 Uhr auf Samstag, 17.08.2019- 09:00 Uhr kam es in der Gemarkung Stipshausen zu einer Verkehrsunfallflucht der besonderen Art. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde die L162 von Stipshausen kommend in Fahrtrichtung Schauren befahren. Auf Höhe der Stipshausener Mühlen kam dieses in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier durchbrach es einen Maschendrahtzaun und kam im Garten eines Einfamilienhauses zum Stehen. Unbeirrt setzte der Fahrer seine Fahrt auf dem Grundstück fort und durchbrach den Zaun erneut an anderer Stelle. Auf diesem Wege gelangte das Fahrzeug zurück in den öffentlichen Verkehrsraum. Der Fahrer flüchtete samt PKW von der Unfallörtlichkeit und hinterließ Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um einen silberfarbenen Personenkraftwagen des Automobilkonzerns Volkswagen AG (VW, Audi, Seat, Skoda) handeln.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781-5610.

