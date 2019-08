POL-KN: Weitere Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen - Flächenbrand an der L 283

Polizeipräsidium Konstanz

Bad Saulgau

Brennender Acker an der L 283

Zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz kam es am heutigen Dienstag gegen 15.30 Uhr an der L 283, Saulgauer Straße, zwischen Fulgenstadt und Bad Saulgau. Dort hatte sich auf einem Acker gelagertes Stroh entzündet. Durch den Wind breitete sich das Feuer rasch auf eine Größe von etwa einem Hektar aus. Aus Sicherheitsgründen und zur Durchführung der Löscharbeiten war die L 283 in beide Fahrtrichtungen für etwa eine Stunde gesperrt.

