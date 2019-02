Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Elfjähriger löst Feuerwehreinsatz aus (50-1802)

Speyer (ots)

18.02.2019, 14.45 Uhr Über eine Speyerer Festnetznummer wird der ILS über die Notrufnummer 112 ein aktuelles Brandgeschehen in der "Landstraße 21" mittgeteilt. Mitteiler soll männlich und jüngeren Alters gewesen sein. Die gemeldete Brandörtlichkeit in der Wormser Landstraße wurde mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften der Feuerwehr Speyer und einer Funkstreifenbesatzung angefahren. Das gemeldete Brandereignis konnte nicht gefunden werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahme wurde die Wormser Landstraße im Bereich St.-Klara-Kloster-Weg, Prinz-Luitpold-Straße, Im Frohsinn für 10 Minuten voll gesperrt. Über die bei dem Notruf angezeigte Telefonnummer konnte der Anschlussinhaber ermittelt werden. Hier lebt auch der siebenjährige Sohn der Familie. Im Beisein der Erziehungsberechtigten wurde mit dem Jungen Rücksprache gehalten. Dieser räumte den Anruf ein. Plausible Gründe, warum er dies tat, konnte er nicht nennen. Er und seine Eltern wirken relativ desinteressiert an der Angelegenheit. Der Vater musste sich bei Eröffnung des Erscheinungsgrundes ein Lachen verkneifen. In wie weit Kosten für den Einsatz auf die Familie zukommen wird derzeit geprüft.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell