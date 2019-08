Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

--

Grünkraut

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11.00 Uhr auf der Bundesstraße 32. Die 55-jährige Lenkerin eines Toyota fuhr in Fahrtrichtung Ravensburg, wollte auf Höhe Grünkraut rechts abbiegen und verlangsamte die Fahrt. Ihren Angaben zufolge setzte sie den Blinker rechtzeitig. Vermutlich aufgrund der Sonneneinstrahlung übersah die nachfolgende 58-jährige Pkw-Lenkerin das Blinken und bremste zu spät. Es kam zur Kollision, bei der sich die 55-Jährige leichte Verletzungen zuzog.

Grünkraut

Verkehrsunfall - Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 9.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montag gegen 15.45 Uhr an der Einmündung Ahornweg / Scherzachstraße ereignete. Eine aus dem Ahornweg kommende 56-jährige Citroen-Lenkerin wollte nach links in die Scherzachstraße einbiegen und übersah die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 20-jährige Lenkerin eines Hyundai. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt, verletzt wurde niemand.

Ravensburg

Körperverletzung

Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Mann, der am Montagabend gegen 20.30 Uhr in der Nähe einer Shisha-Bar in der Seelbruckstraße eine 24-Jährige geschlagen haben soll. Laut den Angaben der Frau sei ihr der Mann zuvor gefolgt, habe sie mehrmals aufgefordert stehen zu bleiben und versucht, sie mittels Griff an die Schulter anzuhalten. Vor der Shisha-Bar forderte die Frau den Unbekannten auf, zu gehen. Der Tatverdächtige habe sie beleidigt und ihr mit der Hand gegen den Hinterkopf geschlagen. Der unbekannte Täter ist etwa 190 cm groß, schlank, etwa 25 Jahre alt und dunkelhäutig. Er trug eine kurze Hose, ein schwarz-graues Muskelshirt und einen schwarzen Rucksack. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu wenden.

Weingarten

Räuberischer Diebstahl

Am Montag gegen 12.15 Uhr entwendeten zwei Personen in einem Ladengeschäft in der Franz-Beer-Straße mehrere Elektronikartikel. Das Paar wurde dabei beobachtet, wie es die Artikel aus den Verpackungen nahm und anschließend an der Kasse nur Lebensmittel von geringem Wert bezahlte. Ein Zeuge sprach den 51-jährigen Mann und seine 48-jährige Begleiterin am Ausgang an. Daraufhin kam es zu einer Rangelei, bei der der 51-Jährige zunächst flüchtete, das Diebesgut wegwarf und sich dann doch entschied, zu seiner Begleiterin zurückzukehren.

Aulendorf

Einbruch

Gewaltsam Zutritt über eine Kellertür verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Sonntag und Montag in ein Einfamilienhaus in der Safranmoosstraße. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Zimmer und Schränke nach Diebesgut. Bargeld sowie ein Schmuckstück wurden entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0, zu melden.

Wangen im Allgäu

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr ein weißes BMW Cabrio auf einem Parkplatz in der Immelmannstraße. Der Unbekannte fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die den Unfall gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen im Allgäu, Tel. 07522/984-0, in Verbindung zu setzen.

Schnell, Tel. 07531 995 1017

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell