Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Garage

2 Pedelecs gestohlen

Bedburg-Hau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bisher unbekannte Täter in die Garage eines Einfamilienhauses auf der Norbertstraße in Schneppenbaum ein. Hierbei erbeuteten sie zwei Pedelecs der Marke Sparta in der Farbe Gold samt der dazugehörigen Ladegeräte. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei Kleve unter 02821 5040.

