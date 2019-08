Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zeugin zu einer Körperverletzung gesucht

Die Polizei sucht eine Zeugin, die am 05.08. gegen 17 Uhr eine tätliche Auseinandersetzung mit ihrem Mobiltelefon gefilmt haben soll. In der Bahnhofstraße soll es an dem besagten Tag zwischen zwei jungen Männern zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Folge der 21-Jährige dem 30-Jährigen zunächst mit der Faust ins Gesicht schlug und später mit einer scharfkantigen Bierdose versuchte, ihn zu verletzen. Bei der Frau soll es sich um eine 40 bis 45-Jährige handeln, die braune Haare hat. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, entgegen.

Sigmaringen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter beschädigte am Dienstag zwischen 17.00 Uhr und 18.15 Uhr einen Stromkasten in der Schmeier Straße auf Höhe der Einmündung "Im Muckentäle". Am Stromkasten entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorgang der Beschädigung oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Sauldorf

Verkehrsunfall

Gesamtsachschaden von rund 9.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14.15 Uhr auf der Dorfstraße. Der 75-jährige Lenker eines Audi fuhr in Richtung Krumbach, als er kurz vor dem Ortsende vermutlich aus Unachtsamkeit nach links von der Straße abkam. Der 75-Jährige prallte mit seinem Auto gegen ein Schiebetor, wurde jedoch nicht verletzt.

Herbertingen

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag gegen 20.00 Uhr auf der Bundesstraße 311 zwischen Herbertingen und Ertingen. Ein 40-jähriger Lenker eines Lkw-Gespanns befuhr die B311 in Fahrtrichtung Ertingen. Kurz nach der Auffahrt von der B32 aus wollte er auf den rechten Fahrstreifen wechseln, da die Straße ab hier zweispurig verläuft. Hierbei übersah der Lkw-Fahrer einen gerade aufgefahrenen 31-jährigen Pkw-Lenker und streifte diesen mit seinem Anhänger. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 6.500 Euro, verletzt wurde niemand.

