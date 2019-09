Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Räuberischer Diebstahl am Platz der Republik

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, gegen 15.05 Uhr, wurde ein 14-jähriger Jugendlicher Opfer eines räuberischen Diebstahls am Platz der Republik. Ein 21- jähriger Mann entwendete ihm zunächst das Handy nebst Selfiestick. Beim Versuch sein Eigentum zurück zu erlangen, ging der Täter den Geschädigten massiv an und flüchtete zunächst. Im Rahmen der Fahndung wurde die Person auf der Hindenburgstraße angetroffen vorläufig festgenommen.

