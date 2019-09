Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf noch unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus an der Goethestraße. Hier hebelten sie im zweiten Obergeschoss eine Wohnungstür auf. Nach Dursuchung der Räumlichkeiten entwendeten sie Schmuck, Bargeld und Elektrokleingeräte. Im gleichen Tatzeitraum brachen unbekannte Täter die Eingangstüre eines Einfamilienhauses an der Aachener Straße mit brachialer Gewalt auf. Im Anschluss wurden alle Räumlichkeiten radikal durchsucht und komplette Schrankinhalte herausgerissen. Nachdem sie Schmuck und Bargeld erbeutet hatten, entfernten sie sich unerkannt in unbekannte Richtung. Zudem kam es am Wochenende zu vier versuchten Wohnungseinbrüchen. In diesen Fällen wurde an Mehrfamilienhäusern an der Bylandtstraße, Am Hockstein, Heimstraße und Urftstraße jeweils erfolglos versucht die Hauseingangstür aufzuhebeln.

