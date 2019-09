Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Firmen- und Schuleinbrüche

Mönchengladbach (ots)

In insgesamt drei Fällen hatten es Einbrecher in den vergangenen Tagen auf Büros in Firmen und Schulen abgesehen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen bislang unbekannte Täter gegen 1.40 Uhr eine Scheibe am Schulzentrum auf der Geusenstraße in Rheindahlen ein und gelangten so in das Objekt. Vermutlich aufgeschreckt durch die Alarmauslösung flüchteten sie ohne Beute vom Tatort.

In Giesenkirchen hebelten Einbrecher in der Zeit von Freitag, 17 Uhr bis Samstag, 8 Uhr die Türverglasung an einem Firmengebäude auf der Konstantinstraße heraus. Im Objekt öffneten sie vermutlich ein Fenster, damit ein weiterer Täter hineingelangen konnte.

Anschließend durchwühlten sie sämtliche Büros und schlugen hierfür zwei weitere gläserne Bürotüren ein. Mitsamt Beute flüchteten sie vermutlich durch ein weiteres Fenster in bislang unbekannte Richtung. Weniger erfolgreich gingen Täter am Samstagabend gegen 21 Uhr an einem Schulgebäude auf der Konradstraße in Ohler vor: Sie scheiterten bei dem Versuch, die Eingangstür aufzuhebeln und flüchteten anschließend unverrichteter Dinge.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Verbindung stehen könnte, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell