Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg - Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Westerburg (ots)

Ein Schüler des Konrad-Adenauer-Gymnasiums stellte sein Leichtkraftrad am Dienstag, 13.08.2019, 07:40 Uhr, auf dem Zweiradstellplatz vor seiner Schule in der Wörthstraße ab. In der Zeit bis 17:15 Uhr beschädigte vermutlich ein daneben parkender Verkehrsteilnehmer das Krad, indem der linke Außenspiegel gegen die Windabweiserscheibe geschlagen wurde. Leider kümmerte er sich nicht um seine Pflichten als Unfallbeteiligter. Möglicherweise wurde dieser Vorgang auf dem stark benutzten Zweiradparkplatz beobachtet. Daher werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Westerburg zu melden.

