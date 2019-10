Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Unfallverursacherin flieht nach Zusammenstoß

Herford (ots)

(kup) Am Montag (28.10.), um 7.25 Uhr, fuhr eine 34-jährige Frau aus Herford mit ihrem PKW auf der Mindener Straße aus Richtung Innendstadt kommend. Die Fahrerin eines blauen Audi A6 nutze die linke Fahrspur. Gleichzeitig fuhr eine bislang unbekannte Frau in einem schwarzen Kleinwagen auf der rechten Spur neben ihr. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Hansastraße/Mindener Straße/Bismarckstraße steuerte diese Fahrerin ihren Wagen von der rechten auf die linke Spur. Dabei touchierte sie die neben ihr fahrende Herforderin. Anschließend bog die Unfallverursacherin nach rechts in die Bismarckstraße ab. Dort hielt die 25 bis 35 Jahre alte Frau mit mittellangen hellen Haaren und stieg aus. Anschließend setzte sie wieder in ihr Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort in Richtung Marienstraße. Ein Zeuge konnte angeben, dass sie ein Mindener Kennzeichen hatte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro. Die Direktion Verkehr bittet die Unfallbeteiligte oder Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 05221 - 888 0 zu melden.

