Polizei Hagen

POL-HA: 37-Jähriger nach Motorradunfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Montag, 21. Oktober, ereignete sich gegen 17:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Lützowstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Motorrad aus Fahrtrichtung Arndstraße kommend in Richtung Eduard-Müller-Straße. Der Mann verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Sein Motorrad stieß gegen zwei am Straßenrand parkende Pkws. Der Audi und der BMW wurden dabei leicht beschädigt. Zusätzlich prallte das Fahrzeug des Hageners gegen einen aus der Gegenrichtung kommenden Opel Mokka einer 65-Jährigen. Der 37-Jährige Hagener verletzte sich leicht, die Opel-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.700 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

