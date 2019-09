Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020919-806: In Bäckerei eingebrochen

Engelskirchen (ots)

Zwischen 13 Uhr am Samstag und 6 Uhr am Sonntag (31.08. - 01.09.) sind Unbekannte in eine Bäckerei in Engelskirchen-Loope eingebrochen. Die Täter konnten ein Fenster im Bereich des Seiteneinganges gewaltsam öffnen und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort stahlen sie einen Tresor und entkamen unerkannt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

