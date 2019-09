Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020919-805: Alkoholisiert aufgefahren

Gummersbach (ots)

Ihren Führerschein musste eine 39-Jährige aus Gummersbach abgeben, nachdem sie gegen 00.45 Uhr am Samstag (31. August) in einen Auffahrunfall auf der Wilhelm-Heidbreder-Straße verwickelt war. Die Autofahrerin gab an, dass sie von der Kupplung abgerutscht sei, woraufhin der Wagen auf den vor der Ampel wartenden Vordermann aufgefahren war. Bei einem Alkoholvortest zeigte das Gerät der Polizei einen Wert von fast zwei Promille an, was die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins zur Folge hatte.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell