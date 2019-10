Polizei Hagen

POL-HA: Mann von Unbekannten angegriffen und leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Freitag, 18. Oktober, wurde ein 52-Jähriger gegen 23 Uhr Opfer einer Körperverletzung. Der Mann stand mit seinem 43-jährigen Bekannten an einer Bushaltestelle gegenüber des Eilper Denkmals. Ein unbekannter Fahrradfahrer und ein weiterer Mann kamen hinzu und griffen die Hagener zunächst verbal an. Im weiteren Verlauf schlug der Fahrradfahrer mit einem Gürtel auf den 52-Jährigen ein und verletzte diesen damit leicht. Als die Polizei eintraf flüchtete die beiden Unbekannten in Richtung Franzstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch negativ. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 18-20 Jahre alt, etwa 190cm groß, schlanke Statur. Er war mit einem weißen Fahrrad unterwegs. Der zweite Mann war ebenfalls 18-20 Jahre alt, ca. 175-180cm groß und hatte eine dunkle Hautfarbe. Zeugenhinweise werden bei der Polizei unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen.

