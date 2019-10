Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Einbruch in Büroräume in Vorhalle

Hagen (ots)

Am Samstag, 19. Oktober, hörte ein 37-Jähriger in einem Haus in der Reichsbahnstraße gegen 2:30 Uhr verdächtige Bohrgeräusche. Der Mann rief umgehend die Polizei. Diese stellte fest, dass Unbekannte versuchten in Büroräume im Erdgeschoss des Hauses einzudringen. Am Zylinder des Schlosses befanden sich frische Kratzspuren und Metallspäne. Die Täter flüchteten jedoch noch vor Eintreffen der Beamten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

