Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit Alkohol am Steuer erwischt

Hagen (ots)

Am Sonntag, 20. Oktober, erhielt die Polizei gegen 2:30 Uhr einen Einsatz in die Eickertstraße. Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mann nach dem Konsum von Alkohol in einen Mazda einstieg. Die Beamten konnten den 35-jährigen Fahrer mit seinem Pkw in der Eppenhauser Straße anhalten. In seinem Fahrzeug befanden sich mehrere Flaschen Bier. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1 Promille. Zudem gab der Hagener im Laufe der Kontrolle an, am Vortrag Drogen genommen zu haben. Er musste sich auf der Polizeiwache einer Blutprobe unterziehen. Das Auto verblieb verschlossen auf einem Parkplatz. Den Hagener erwartet eine Strafanzeige.

